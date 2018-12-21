Bingöl’ün Genç ilçesinde avcılar tarafından vurularak yaralanan vaşak, Kars’ta tedavi altına alındı.

Genç ilçesi Soğuksu köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından arazide fark edilen vaşak, Bingöl Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü aracılığıyla Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

AMELİYATA ALINDI

Vücudunda saçmaların isabet ettiği belirlenen yaralı vaşak ameliyata alındı.Vaşağın, Rehabilitasyon Merkezindeki muayenesinde çekilen röntgenlerde vücudunun çeşitli yerlerinde saçma taneleri bulunduğu tespit edildi. Gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından vaşak, doğal ortamına bırakılacak.

GEÇEN AY 1'İ TELEF OLMUŞTU

Benzer ver olay geçen ay Erzincan'da yaşanmıştı. Avcılar tarafından vurulan ve yaralı halde iken vatandaşlar tarafından bulunarak Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan vaşak telef olmuştu.