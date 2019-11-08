İstanbul Avcılar'da otomobilin içinde tabancasıyla oynayan Emre K., iddiaya göre silahın ateş alması sonucu ön koltukta oturan arkadaşı Mehmet Hasanoğlu'nu vurarak öldürdü.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde geçen çarşamba saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Hasanoğlu, arkadaşı Emre K. ve Ertuğrul Ş. ile otomobille gezintiye çıktı. Arka koltukta oturan Emre K. iddialara göre, üzerinde taşıdığı ruhsatsız silahını doldurt boşalt yapmak için eline alıp, oynamaya başladı. Bu sırada tabanca patladı.

MERMİ ARKADAŞINA İSABET ETTİ



Ateş alan silahtan çıkan kurşun sağ ön koltukta oturan Mehmet Hasanoğlu'na isabet etti. Yaralanan Hasanoğlu, iki arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasanoğlu hayatını kaybetti. İki arkadaş ise hastaneden kaçtı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheliler, soruşturmanın ardından adliyeye sevk edildi.