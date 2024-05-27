Avcılar'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandI.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi, Ispartakule-Bahçeşehir yolunda meydana geldi. Bahçeşehir yönünde ilerleyen Emirhan Beydilli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü Emirhan Beydilli ile Hüceyin Ceran, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR OLAN 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı Samet Güven Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Can Muhammed Ünlü ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, Samet Güven ile Can Muhammed Ünlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.