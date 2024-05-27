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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü 2 yaralı

        Avcılar'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü 2 yaralı

        İstanbul Avcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 03:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 03:00
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü 2 yaralı
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        Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandI.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi, Ispartakule-Bahçeşehir yolunda meydana geldi. Bahçeşehir yönünde ilerleyen Emirhan Beydilli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü Emirhan Beydilli ile Hüceyin Ceran, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DURUMU AĞIR OLAN 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

        Ağır yaralı Samet Güven Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Can Muhammed Ünlü ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, Samet Güven ile Can Muhammed Ünlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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