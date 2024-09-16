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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da günlerdir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Avcılar'da günlerdir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        İstanbul Avcılar'da tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 73 yaşındaki Lebban Demirci, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:58
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          Avcılar'a bağlı Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'taki 4 katlı binada yalnız yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

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          İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Kapıyı zorlayarak açan ekipler, içeri girdiklerinde Demirci'nin cansız bedenini yatağının yanında yerde yatarken buldu.

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          Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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          Binanın yakınında marketi bulunan Aydın Baltacı, Lebban Demirci'nin bir kız kardeşi olduğunu belirterek, "Zaman zaman sepeti indirir sigara, ekmek alırdı. Üç-dört gündür görünmüyordu" dedi.

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