Avcılar'da günlerdir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Avcılar'da tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 73 yaşındaki Lebban Demirci, evinde ölü bulundu.
- 1
Avcılar'a bağlı Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'taki 4 katlı binada yalnız yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.
- 2
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- 3
Kapıyı zorlayarak açan ekipler, içeri girdiklerinde Demirci'nin cansız bedenini yatağının yanında yerde yatarken buldu.
-
- 4
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 5
Binanın yakınında marketi bulunan Aydın Baltacı, Lebban Demirci'nin bir kız kardeşi olduğunu belirterek, "Zaman zaman sepeti indirir sigara, ekmek alırdı. Üç-dört gündür görünmüyordu" dedi.