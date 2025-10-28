Avcılar - Çorlu kaç kilometre? Avcılar - Çorlu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Avcılar'dan Çorlu'ya uzanan güzergah, bir metropolün yerleşim alanı ile onun en yakın üretim merkezi arasındaki günlük simbiyotik ilişkiyi en net şekilde gözler önüne serer. Bu, romantik bir gezi rotasından çok, ekonominin çarklarını döndüren, emeğin ve mamulün aktığı bir "iş yolu"dur. Bir yanda Metrobüs'ün ve üniversitenin temposuyla yaşayan Avcılar, diğer yanda ise fabrika bacalarının ve organize sanayi bölgelerinin siluetini çizdiği Çorlu...

İstanbul'un Avcılar ilçesi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi arasındaki mesafe, tercih edilen karayolu güzergahına göre değişiklik gösterir. Yolcuların önünde, biri daha doğrudan ama trafiğe daha açık, diğeri ise biraz daha uzun ama genellikle daha akıcı olan iki ana rota bulunur.

E-5 (D-100) Karayolu Rotası: Bu, en doğrudan ve en klasik güzergahtır. Bu rota üzerinden Avcılar - Çorlu kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 95 kilometredir.

Görüldüğü gibi, Avcılar - Çorlu kaç km sorusunun yanıtı, seçilen rotaya göre 15 km kadar farklılık gösterebilmektedir. Ancak asıl fark, mesafeden çok yolculuk süresinde ortaya çıkmaktadır.

Avcılar - Çorlu arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, iki ana karayolu güzergahının detaylarını ve özelliklerini incelemek gerekir:

Güzergah 1: E-5 (D-100) Karayolu (Klasik ve Yoğun Rota): Bu rota, Avcılar'dan başlayarak batı yönünde, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kumburgaz, Selimpaşa ve Silivri gibi yerleşim yerlerinin içinden veya kenarından geçerek devam eder. Silivri'den sonra Çorlu'ya ulaşılır. Bu güzergahın en büyük avantajı, yol boyunca birçok yerleşim yerine ve tesise doğrudan erişim sağlamasıdır. En büyük dezavantajı ise, özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde, İstanbul'un batı yakasındaki yoğun şehir içi trafiğine maruz kalmasıdır.

Halkalı'dan kalkan ve Edirne/Kapıkule yönüne giden TCDD'ye ait bölgesel trenlere binilir. Bu trenler Çorlu'da durmaktadır.

Halkalı-Çorlu arası tren yolculuğu yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer. Toplamda, aktarma süreleriyle birlikte yolculuk 2 saat ile 2 saat 30 dakika arasında, trafik stresinden tamamen uzak ve sabit bir sürede tamamlanabilir. Avcılar ile Çorlu arasındaki mesafe, seçilen rotaya göre 95 ila 110 kilometre arasında değişmektedir. Trafikten arındırılmış bir zamanda 1.5 saat gibi kısa bir sürede kat edilebilen bu mesafe, günün yoğun saatlerinde iki katına çıkabilmektedir. Bu durum, özellikle bu hatta düzenli seyahat edenler için trafiksiz ve sabit süreli bir yolculuk sunan tren seçeneğini son derece cazip hale getirmektedir. Bu koridor, İstanbul'un yaşam alanı ile Trakya'nın üretim gücü arasındaki dinamik ve kesintisiz bağın en somut kanıtıdır.