Avantgarde Orkestra, “İlk” isimli albümünden Sezen Aksu ve Onno Tunç imzası taşıyan "Geçer" isimli şarkısını müzikseverle buluşturuyor. Cem İyibardakçı direktörlüğünde yetenekli müzisyenleri bir araya getirerek oluşturulan Avantgarde Orkestra “İlk” albümünün şarkılarından biri olan “Geçer”i yayınladı.



2016 yılında kurulan Avantgarde Orkestra, Türk pop müziğinin önemli isimleri tarafından 80' li, 90’ lı ve 2000’ li yıllarda yorumlanmış, hafızalarda yer edinmiş şarkıları, Cem İyibardakçı’ nın sihirli dokunuşlarıyla yeniden aranje edip bünyesindeki solistlerle farklı tarzlarda yorumlayarak albüme taşıdı.



Selin Ataş, Ceren Akın, Öner Bodur, Berfu Sarıbaz ve Tuğba Tufantepe’ den oluşan beş solist ile yedi müzisyen olmak üzere toplam on iki kişiden oluşan Avantgarde Orkestra’ nın “İlk” isimli albümü her solistin kendi seslendirdiği bir şarkı ve ortak vokal yaptıkları bir şarkıyla beraber toplam altı şarkıdan oluşmaktadır.

Albümün ilk klibi, sözleri Sezen Aksu’ ya müziği Onno Tunç’ a it olan “Geçer”isimli şarkıya çekildi. Orkestranın 5 güçlü solistinden biri olan Tuğba Tufantepe’ nin yorumladığı şarkı, başarılı ikili İdil Dizdar ve Said Dağdeviren tarafından Ayazağa’ da bir fabrikada çekildi. Farklı ve ilgi çekici görsel ögelerden oluşan video klipte, orkestra üyeleri de yer aldı.



Performans klibi olarak hazırlanan video klip tüm dijital platformlarda, radyolarda ve video müzik kanallarında yayında.