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AUZEF sınav tarihleri: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak, nasıl yapılacak?

AUZEF sınav tarihleri: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. AUZEF bahar yarıyılı ara sınavlarına girecek öğrenciler AUZEF sınavlarına ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Sınav takvimine göre AUZEF sınav tarihleri...

15.04.2022 - 19:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • AUZEF sınavları için geri sayım başlamış durumda. Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir. Peki, AUZEF sınavları saat kaçta? İşte AUZEF sınav süresi ve sınava ilişkin ayrıntılar...

  • AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te başlamaktadır.

  • AUZEF SINAV SÜRESİ

    Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

  • AUZEF SINAVLARI DETAYLARI

    Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

    Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

    Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

    Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

    Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

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