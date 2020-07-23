Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemEğitim

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrenci final sınav sonuçlarını öğrenecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

23.07.2020 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
AUZEF

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim okuyan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 10-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen final sınavlarının sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır. Sonuçlar https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden veya haber sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AUZEF FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları için sistemimiz, 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında erişiminize açık olacaktır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebileceksiniz.

Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavlarında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplanacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İbretlik olay! Düğüne günler kala korkunç gerçeği öğrendi
İbretlik olay! Düğüne günler kala korkunç gerçeği öğrendi
Karadeniz'de bile böylesi yok! Fıkra gibi inşaat
Karadeniz'de bile böylesi yok! Fıkra gibi inşaat
Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti
Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti
Şoke eden yanıt! 'Bana göz mü koydun?'
Şoke eden yanıt! 'Bana göz mü koydun?'
Yavru balıkların yaşam mücadelesi görüntülendi
Yavru balıkların yaşam mücadelesi görüntülendi
Seninle çok işimiz var
Seninle çok işimiz var
ŞUBEYE GİTMEDEN BAŞVUR!
ŞUBEYE GİTMEDEN BAŞVUR!
Dünyada sayılı yerde bulunuyor... Biri Gümüşhane'de!
Dünyada sayılı yerde bulunuyor... Biri Gümüşhane'de!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X