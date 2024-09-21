AUZEF kayıt yenileme tarihleri: AUZEF kayıtları nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyet için düzenlenen Üç Ders Sınavı sonuçlarının açıklanırken kayıt yenileme işlemleri gündeme geldi. AUZEF kayıt yenileme süreci 2 Eylül 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Peki İÜ AUZEF kayıt yenileme ne zaman, kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?
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AUZEF kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. Kayıt yenileme takvimini kaçırmak istemeyen AUZEF öğrencileri, takvimi inceliyor. İşte, 2024 2025 AUZEF kayıt yenileme takvimi
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AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Öğrenciler 02.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 20.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında fakülte tarafından kısa sürede gerçekleştirilecek.
Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödeme yapıldıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.
Ders ekle-sil işlemleri 29.09.2024-03.10.2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak.
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AUZEF GÜZ DÖNEMİ TAKVİMİNİN AYRINTILARI
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin - (Güz dönemi ) Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri / (Bahar dönemi) 17 Şubat - 2 Mart 2025
Kayıtlı Öğrenciler İçin - (Güz dönemi) 2 Eylül 2024- 29 Eylül 2024 / (Bahar dönemi) 17 Şubat - 2 Mart 2025
İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri : 27 Temmuz / 27 Eylül 2024
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Güz Dönemi
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri : 20 Eylül - 29 Eylül 2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024
Üstten Ders Alma Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024
Muafiyet Başvuru Tarihleri : 16 Eylül - 28 Eylül 2024
Muafiyet İtiraz Tarihleri : 29 Eylül - 3 Ekim 2024