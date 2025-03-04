AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Değerli Öğrencilerimiz,

Kayıt yenileme sistemi 09 Mart 2025 saat 23.59'a kadar açık kalacaktır. Bu tarihe kadar ödeme işleminizi AKSİS üzerinden online olarak ya da referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden yapabilirsiniz.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası" na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.