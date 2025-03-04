AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AUZEF kayıt yenileme işlemleri araştırılıyor. Öğrencilerin kayıtlarını yenileyebilmesi için belirtilen tarih aralıkları içinde işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Peki AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
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AUZEF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kayıt yenileme işlemlerinde ödeme işlemlerininde tamamlanması gerekir. İşte detaylar
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AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI
Değerli Öğrencilerimiz,
Kayıt yenileme sistemi 09 Mart 2025 saat 23.59'a kadar açık kalacaktır. Bu tarihe kadar ödeme işleminizi AKSİS üzerinden online olarak ya da referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden yapabilirsiniz.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası" na ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.
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AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara Sınav (Vize) 12 - 13 Nisan 2025 Ara Sınav
Bitirme (Final) Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
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