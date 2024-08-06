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        Haberler Gündem AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AUZEF bütünleme (telafi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Hatırlanacağı gibi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi telafi sınavları 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sınava katılan kişiler tarafından sonuçlar heyecan içinde bekliyor. İşte "AUZEF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile konuya ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:13
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        • 1

          Sınav katılımcıları tarafından AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğtiim Fakültesi (AUZEF) resmi adresi üzerinden bütünleme sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. Peki, 2024 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

        • 2

          AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANDI!

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF bütünleme (telafi) sınav tarihleri belli oldu.

          Takvime göre, AUZEF bütünleme sınavları 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

          Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenecek.

        • 3

          AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

          AUZEF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavın bitiminden sonra erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

          Bütünleme sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacaktır. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.

          Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

          AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak önceki dönemlere göz atıldığında bütünleme sınavı sonuçlarının 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

          Sonuçlar açıklandığında aksis.istanbul.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

          AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SINAV DEĞERLENDİRME

          Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70'tir.

          Genel not ortalamasının en az 2,00 olması, ilk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olmasıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.

          Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer. Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece Ön Lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır.

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