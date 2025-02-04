Ancak, şu an için AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Geçmiş sınav dönemlerine bakıldığında, soru ve cevapların yaklaşık 7 gün içinde paylaşılması bekleniyor.

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