2025 AUZEF telafi sınav sonuçları: AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları tamamlandı. Bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız ya da koşullu harf notu olan öğrenciler için bütünleme sınavları düzenlendi. Sınava girdikleri derslerden geçip geçmediğini öğrenmek isteyen öğrencilerin gözü AKSİS ekranına çevrildi. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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AUZEF bütünleme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF telafi sınavları gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler dersten geçip geçmediğini öğrenmek için sonuç sorgulamalarına başladı. Peki, 2025 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları...
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AUZEF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresinde yer alan AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, “Sınav İşlemleri” sekmesinden “Sınav Kitapçığı” menüsüne girerek ders bazlı soru kitapçıklarını inceleyebilecek.
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Ancak, şu an için AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Geçmiş sınav dönemlerine bakıldığında, soru ve cevapların yaklaşık 7 gün içinde paylaşılması bekleniyor.
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki iki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.