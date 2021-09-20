Aukus sonrası 2 İngiliz savaş gemisi Pasifik'e doğru yola çıktı

Hint-Pasifik Bölgesi´nde güvenliği sağlamak için ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan Aukus Paktı sonrasında, İngiltere Savunma Bakanlığı, bölgede 5 yıl görev yapacak HMS Tamar ve HMS Spey´in 17 Eylül´de Hint-Pasifik Bölgesi´ne doğru yola çıktığını açıkladı.
DHA'nın haberine göre; İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında "Britanya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmak: Devriye gemileri HMS Tamar ve Spey, Hint-Pasifik Bölgesi´ne beş yıllık konuşlanmak üzere yakın zamanda Portsmouth'tan ayrıldı" denildi.
PASİFİK BÖLGESİ´NDE DEVRİYE
Bakanlık gemilerin görev tanımları hakkında ise "İki savaş gemisi, önümüzdeki beş yıl boyunca Afrika'nın doğu kıyılarından ABD'nin batı kıyılarına kadar geniş bir alanda konuşlandırılmalarını sağlayacak bir görev için yola çıktı. HMS Tamar ve Spey, Kraliyet Donanması'nın mevcut Nehir Sınıfı gemilerinin yerini almak üzere inşa edilen beş yeni Açık Deniz Devriye Gemisi´nden ikisi. Devriye Gemileri´ne daimi ikametgah tahsis edilmemiştir. Bunun yerine Pasifik bölgesindeki ihtiyaçlarını ve misyonlarını en iyi karşılayan üsleri ve limanları kullanacaklar. Devriye alanları hem Hint hem de Pasifik okyanuslarını kucaklayarak kuzeyde Bering Denizi'ne ve güneyde Tazmanya ve Yeni Zelanda'nın eteklerine kadar uzanıyor" ifadelerine yer verdi.
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