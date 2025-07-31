Aubameyang yeniden Marsilya'da
Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ta forma giyen forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya geri döndü.
Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang, daha önce formasını giydiği Olympique Marsilya'ya geri döndü.
2023-2024 sezonunda Fransız ekibinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli golcü, kısa bir ayrılığın ardından kulübe geri döndü.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki forvetin yeniden takıma katıldığı bildirildi. Aubameyang, Marsilya formasıyla çıktığı 50 maçta 30 gol ve 11 asist kaydetmişti.
Kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giyen yıldız oyuncunun geri dönüşü, büyük ilgi gördü.