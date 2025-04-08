Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin, roman şiir ve senaryo başvuruları açıldı

Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan’ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile bu yıl onuncusu düzenlenecek “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri”ne başvurular başladı.

Düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren Türk edebiyatında saygın bir konuma yerleşen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’ne şiir ve roman alanlarında 2024 basılan kitaplar başvurabiliyor. Senaryo alanında ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor.

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SENARYO ÖDÜLÜ DE VERİLECEK

Geçtiğimiz yıllarda roman ve şiir alanlarında ödüller verilen yarışmada bu yıl ilk kez senaryo alanında da başvuruların kabul edileceği duyuruldu.

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Bu doğrultuda 2024 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca yine 2024 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü”, ve yıl sınırlaması olmaksızın “Attilâ İlhan Senaryo Ödülü” verilecek.

SEÇİCİ KURULLAR

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen üç jürisi bulunuyor:

Başkanlığını Mehmet Eroğlu’nun üstlendiği Roman Seçici Kurulu’nun üyeleri arasında Faruk Şüyün, Seval Şahin, Handan Coşgun ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

Şiir Seçici Kurulu’nda ise Metin Celal başkanlığında, üyeler Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Prof. Dr. Yakup Çelik bulunuyor.

Senaryo Seçici Kurulu’nda Biket İlhan başkanlığında, üyeler Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Dr. Oğuz Makal yer alıyor. SON BAŞVURU TARİHİ 23 NİSAN 2025 REKLAM Yarışmaya katılacak şair, yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ve kısa özgeçmişin yanı sıra vakıf sitesinden (www.tilahan.org) indirip dolduracakları katılım formu ile birlikte 10 nüsha kitaplarını, 23 Haziran Pazartesi günü akşamına kadar Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak No.26 Kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul adresine teslim etmeleri gerekiyor. Senaryo başvurularının ise, vakfın internet sitesinde belirtilen belgelerle birlikte, 23 Haziran Pazartesi gününe kadar sadece senaryo@tilahan.org adresine e-posta şeklinde yapılması gerekiyor. İlhan ailesi tarafından 2008 yılında kurulan Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri ile Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı bu yarışma ile ayrıca, rahmetli Attilâ İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi genç şair ve romancıları teşvik etmeyi de amaçlıyor. Başvurular ile ilgili detaylı bilgiye www.tilahan.org adresinden ulaşılabilir. Ödül kazanan eserler ise, Seçici Kurulların değerlendirmesinin ardından 2025 Kasım ayında açıklanacak.