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        Haberler Gündem ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi

        ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi

        ROKETSAN tarafından üretilen ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi ve hedefe tam isabet kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:13
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        ATMACA'dan tam isabet!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG Kınalıada'dan başarılı şekilde atıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada'dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, merminin TCG Kınalıada'dan atıldığı ve hedefi başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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