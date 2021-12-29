AA muhabirinin Türkiye Atletizm Federasyonundan aldığı bilgiye göre, Türkiye, atletizmde tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarında 6 branşta finalist çıkardı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Eda Tuğsuz, cirit atmadaki dördüncülüğüyle Türkiye'nin kadınlarda bugüne dek elde ettiği en iyi olimpiyat sonucuna ulaştı.

Üç adım atlamada Necati Er ve 400 metre engellide Yasmani Copello olimpiyat altıncılığı elde etti.

Ersu Şaşma, sırıkla atmada 21 yıllık Türkiye rekorunu 5,70'ten 5,80'e taşırken, olimpiyat oyunlarında ve Avrupa Salon Şampiyonası'nda final gördü. Ayrıca Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk Avrupa madalyasını aldı.

BERKE AKÇAM 400 METRE ENGELLİDE 20 YAŞ ALTI REKORUNU YENİLEDİ

Balkanlarda "Yılın En İyi Genç Atleti" seçilen Berke Akçam, Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 400 metre engellideki 49,38'lik derecesiyle hem Türkiye 20 yaş altı rekorunu yeniledi hem de 35 yıllık şampiyona tarihinde ay-yıldızlı ekibe ikinci kez şampiyonluk yaşattı.

Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda Pınar Akyol, gülle atmada gümüş madalya elde etti. 2003 doğumlu Pınar, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda ise açık farkla şampiyonluk kazandı.

Avrupa Kros Şampiyonası'nda Aras Kaya, dördüncü kez kürsüye çıktı ve büyüklerde Avrupa ikincisi oldu.

109'U ALTIN TOPLAM 300 MADALYA

Milli atletler, 2021 yılını 109 altın, 98 gümüş ve 93 bronz olmak üzere toplam 300 madalyayla tamamladı.

Estonya'nın Tallinn kentinde peş peşe yapılan Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası ve Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli takım 4'ü altın toplam 9 madalya elde etti.

Şubat ayında yapılan Balkan Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanan milliler, 21 ülke arasında Ukrayna ve Bulgaristan'ın önünde ilk sırada yer aldı.

Mart ayında Antalya'daki Balkan Yürüyüş Şampiyonası'da Türkiye, altı branşın tamamında altın madalyayı kazanarak zirvede yer aldı.

ÇİNTİMAR'IN SÖZLERİ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan sezonda atletlerin milli takımı başarılı şekilde temsil ettiğini belirterek, "Bu yıl kazandığımız madalyalarla önemli bir sezonu geride bıraktık. Katıldığımız turnuvalarda 88 Türkiye rekoru kırıldı. Çok üst düzeyde geçen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyamız olmadı ancak bugüne kadarki en fazla final ve en fazla takım puanımızı topladık." diye konuştu.

Ciritçi Eda Tuğsuz'un Tokyo'da kıl payı madalyayı kaçırdığına dikkati çeken Çintimar, şunları kaydetti:

"Gençlerde aldığımız dereceler ve kırılan rekorlar, geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. 400 metre engellide dünya 20 yaş altı şampiyonumuz Berke Akçam, Avrupa'da yılın en iyisi ödülüne aday gösterildi. Aynı şekilde genç güllecimiz Pınar Akyol, yürüyüşçülerimiz, üç adımcı Tuğba Danışmaz, Necati Er, Ersu Şaşma, yıl içinde müthiş dereceler elde ettiler. 2022 sezonu, ertelenen şampiyonalarla birlikte çok yoğun bir takvime sahne olacak. Dünya ve Avrupa Şampiyonası aynı yıl içinde olduğu gibi, Akdeniz Oyunları ve Konya'da ev sahipliği yapacağımız İslam Oyunları var. Bu dört büyük organizasyona ve yaş gruplarında yine dünya 20 yaş altı gibi önemli şampiyonalara odaklandık. Tarihi bir sezon geçirmek ve ülkemizi gururlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bize güvenenleri mahcup etmemek için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimizi tekrarlıyorum, atletizmi izlemeye devam edin."