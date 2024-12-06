İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Sevilla'yı ağırlıyor. Oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberliği olan Madrid ekibi 32 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Öte yandan 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlübiyet elde eden Sevilla, 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Sevilla maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...