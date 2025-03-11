Atletico Madrid - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid, sahasında ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1’lik skorla kazanan Real Madrid, bu avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak isterken, Atletico Madrid'in turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Madrid derbisi detayları…