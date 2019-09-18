Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Atletico Madrid sahasında, Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li İtalyan devi Juventus’u konuk edecek. Atletico’da Vrsaljko, konuk ekipte Chiellini, Douglas Costa, Sciglio ve listeye alınmayan Emre Can forma giyemeyecek. Juve’de Merih’in maça yedek başlaması beklenirken, stoperde Bonucci ile Light’ın oynayacağı öğrenildi. Peki Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ATLETICO MADRID JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Atletico Madrid Juventus karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Niguez, Correa, Lemar, Felix, Costa

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Light, Sandro, Khedira, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain