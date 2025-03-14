Atletico Madrid- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. Katalan ekibi La Liga'da 27 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlübiyetle lider olarak yer aldı. Öte yandan Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlübiyetle 2. sırada bulundu. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...