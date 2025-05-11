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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid: 4 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU (Sörloth La Liga'da en erken hat-trick'i yaptı) - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid: 4 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle biterken; Alexander Sörloth lig tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 00:20 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:20
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        Sörloth'tan tarihi hat-trick!
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Atletico Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı Alexander Sörloth'un ilk 30 dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup ederken ilk 11 dakikada 3 gol atan Norveçli golcü, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.

        Ligin 35. haftasında, Madrid ekibinin konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-0 yendiği maçtaki goller 7, 10, 11 ve 30. dakikalarda Norveçli golcü Sörloth'tan geldi.

        Atletico Madrid ekibinin 29 yaşındaki Norveçli golcüsü, maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yaparken bu goller, 7 ile 11. dakikalar arasında 4 dakika içinde geldi.

        LaLiga tarihinin en erken hat-trick'ini maçın ilk 11 dakikasında yapan Sörloth, 4. golünü ise 30. dakikada attı.

        Ligde Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alan Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

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