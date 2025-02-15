Atletico Madrid: 1 - Celta Vigo: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Celta Vigo kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Konuk takımın golünü 68. dakikada Iago Aspas (p) kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 82. dakikada Alexander Sörloth'la karşılık verdi.
Ayrıca Madrid temsilcisinde Pablo Barrios, 5. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider Real Madrid'in puan kaybettiği haftada Atletico Madrid liderlik fırsatını değerlendiremedi ve 50 puana yükseldi. Celta Vigo ise 29 puana ulaştı.
Ligin 25. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Valencia'ya konuk olacak. Celta Vigo ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.