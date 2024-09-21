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        Haberler Magazin Atiye, sahnede açıkladı - Magazin haberleri

        Atiye, sahnede açıkladı

        Atiye, 3'üncü kez hamile olduğunu sahnede açıkladı. Atiye, mavi transparan elbisesiyle göbeğini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:49
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        Sahnede açıkladı
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        Atiye, İşsanat'ın 'Cuma İş Çıkışı' adlı etkinliğinde sahne aldı. Atiye, 3'üncü kez hamile olduğunu sahnede açıkladı.

        Mavi transparan elbisesiyle göbeğini sergileyen Atiye, programını; 'Ses Seda Yok' ile açarken; "Hoş geldiniz. Cuma günü hep beraber çok eğleneceğiz. Hazır mısınız? dedikten sonra eğlencenin fitilini hareketli şarkılarıyla ateşledi.

        Atiye, cinsiyetini açıklamasa da mavi kıyafetiyle bebeğinin erkek olduğunun mesajını verdi.

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        "Sahnede çocukken çok sevdiğim şarkıları şimdi söyleyeceğim" diyen Atiye; Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'ın hit şarkılarını yorumladı. Darbuka çalarak herkesi dansa davet eden Atiye sahnede 'Ya Habibi' şarkısını önce Arapça yavaş versiyonu sonra da dansçılarıyla orijinal hareketli halini seslendirdi.

        Erol Sebebci ile evli olan Atiye; 2019'da Ferah Feza'yı, 2023'te ise ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi.

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        #atiye
        #Atiye hamile

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