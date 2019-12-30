Atiye dizisinin oyuncuları kimler? Konusu ne? Atiye dizisinin 1. sezonu kaç bölüm soruları, dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Göbeklitepe’de bir kazı sırasında keşfedilen bir işaretle hayatı değişen genç bir ressamı konu alan Atiye ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

ATİYE DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Atiye dizisinin 27 Aralık'ta yayınlanan birinci sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.