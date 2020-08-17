Atiye yeni sezonu izleyicileri tarafından merak konusu olmuştu. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsur'un aldığı Atiye 2019 yılında dünya çapında Netflix'te en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Netflix, Atiye'nin 2.sezon yayın tarihini duyurdu. Peki, Atiye 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte Netflix Atiye 2. sezon tanıtımı...
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix Türkiye'nin Türk yapımı dizisi Atiye'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Atiye dizisi 10 Eylül 2020 tarihinde izleyici ile buluşacak.
ATİYE 1. SEZONDA NELER OLDU?
Atiye 1. sezon 1. bölüm: Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.
Atiye 1. sezon 2. bölüm: Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.
Atiye 1. sezon 3. bölüm: Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.
Atiye 1. sezon 4. bölüm: Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevine ve mistik ortak soylarını açıklar.
Atiye 1. sezon 5. bölüm: Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.
Atiye 1. sezon 6. bölüm: Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.
Atiye 1. sezon 7. bölüm: Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.
Atiye 1. sezon 8. bölüm: Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.
ATİYE DİZİ HAKKINDA
Atiye (özgün adı: The Gift),27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayımlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, fantastik ve aksiyon türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır.
Atiye konusu: İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI
Beren Saat - Atiye
Mehmet Günsür - Erhan
Metin Akdülger - Ozan
Melisa Şenolsun - Cansu
Başak Köklükaya - Serap
Civan Canova - Mustafa
Meral Çetinkaya - Zühre
Hazal Türesan - Hannah
Cezmi Baskın - Öner
Tim Seyfi - Serdar
ATİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Arapça kökenli bir isim olan Atiye ismi 3 farklı anlama geliyor:
1. İhsan, lütuf, bağışlama.
2. Armağan.
3. Gelecek, istikbal.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!