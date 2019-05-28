Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in formasını giyen Atınç Nukan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Atınç, "Anılar ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecekte başarılar dilerim. Her veda, yeni bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

2 sezondur sakatlıklarla boğuşan Atınç, Alman ekibinde 16 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol atabildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 1 sezon da Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştı.