        Atina'da Tarım Bakanlığı şubesine bombalı saldırı

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Tarım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bir birimin bulunduğu binaya piknik tüplerinden yapılan bomba ile saldırı düzenlendi

        Giriş: 12.10.2025 - 05:33 Güncelleme: 12.10.2025 - 05:33
        Atina'da Tarım Bakanlığı şubesine bombalı saldırı
        Yunan basınındaki haberlere göre, saldırı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.

        İlk belirlemelere göre, binanın önüne bırakılan düzeneklerin patlaması sonucu dış cephede ufak çaplı hasar oluştu.

        Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri (ΤΕΕΜ) inceleme başlatırken, yetkililer patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.

        Fotoğraf: AA

