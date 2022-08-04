Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesinin ardından yeni Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Atilla Gühan oldu. Peki, Orgeneral Atilla Gülan kimdir? İşte Atilla Gülan'ın hayatı hakkında merak edilenler...
ATİLLA GÜLAN KİMDİR?
19 Ağustos 1959 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi. 2003 yılında 5. Ana Jet Üssü Harekât Komutanıyken bindiği F-16 hızla irtifa kaybetmiş; bunun üzerine Gülan, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle uçaktan atlamış ve birkaç saniye sonra uçak araziye çakılmıştır. Gülan, kazayı ufak çiziklerle atlatmıştır.
2004'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2004-2006 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Bașkanlığı, 2006-2008 arası 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.
2008'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2008-2009 arası Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 2009-2011 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 2012-2013 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı.
2013'te korgeneral rütbesine terfi etti. 2013-2015 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, 2015-2016 arası Hava Lojistik Komutanlığı, 2016-2017 arası Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2017'de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi.
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