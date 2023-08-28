Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de atık yağ geri dönüşüm fabrikasında 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! - Güncel haberler

        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!

        Mersin'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Atık yağ geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü bilgisine ulaştı.

        ATIK YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINA OPERASYON

        DHA'da yer alan habere göre ekipler, yapılan çalışmanın ardından bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına operasyon düzenledi.

        30 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Habertürk Anasayfa