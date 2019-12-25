25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'da bir grup hayvansever, topladıkları atık tahtalarla sokak köpekleri için kulübe yapıyor.
Fatsa ilçesinde aktarlık yapan yerel hayvan koruma görevlisi Bilge Almak, yüksek rakımlı yaylalara terk edilmiş sokak köpeklerinin kışı rahat geçirebilmeleri için harekete geçti.
Hayvanlar için kulübeler yapmaya karar veren Almak, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı hayvanseverlerden yardım istedi. Almak'ın çağrısına sessiz kalmayanlar kulübe yapımı için tahta bağışladı. Almak, malzemelerin bir kısmını ise kendi imkanlarıyla temin etti.
Hafta sonları bir araya gelen Almak ve arkadaşları, atık tahtalardan yaptıkları 20 kulübeyi Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki boş arazilere bıraktı.
Bilge Almak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir sokak hayvanları için kendi çapında uğraş verdiğini söyledi. Gönüllü insanlarla bir araya gelerek hafta sonlarında köpeklerin barınabileceği kulübeleri yaptıklarını belirten Almak, bundan sonra yapacakları çalışmaya Büyükşehir Belediyesinin de destek vereceğini, birçok yaylaya benzer kulübelerden yerleştireceklerini ifade etti.
Almak, kış şartlarında sahipsiz hayvanların donarak öldüğünü ve bu kulübeler sayesinde artık böyle bir şey yaşanmayacağını kaydederek, "Elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde sahipsiz hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. Bu çalışmayı gören bazı insanlar da kulübeye koymak üzere mama ve battaniye getirmeye başladı. İnsanların bu duyarlılığı bizleri mutlu etti" dedi.
Kulübe yapımında çalışan Coşkun Çetinkaya ise sosyal medyadan sokak hayvanları için yardım çağrısını gördüğünü ve yardımda bulunmak istediğini söyledi. Hafta sonları toplanarak tahtalardan kulübe yaptıklarını, bu kulübeleri brandayla kapattıklarını anlatan Çetinkaya, çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.
Aile hekimi Kadriye Kocaman, duyarlı hayvanseverlerin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu dile getirerek "Yaptıkları çalışma benim de çok hoşuma gitti. Ben de buna duyarsız kalmadım ve hayvanları sıcak tutsun diye battaniye, kilim ve paspas yardımında bulundum. Arkadaşları tebrik ederim" diye konuştu.
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