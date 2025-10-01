Prof. Dr. Doğanlar, bu durumun ekonomik bir kayıp olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Biz de bu projeyle bunları katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmeye çalıştık. Projemizde, son zamanlarda kullanım alanı popüler hale gelen bakteriyel nanoselülozlar üretilmesi amaçlandı. Bakteriyel selülozlar, neredeyse yüzde 100'e yakın saflıkta bir selüloz ve çok çeşitli kullanım alanları var. Dünyada da kullanımı gittikçe artıyor. Biz de tarımsal atıklarımızı değerlendirmek için bu projeyi Malezyalı bilim insanlarıyla birlikte hazırladık."