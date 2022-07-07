Yunan mitolojisinde tanrıların başı Zeus ile Zeus'un ilk eşi hikmet tanrıçası Metis'in çocuğu savaş ve barışın tanrıçası 'Athena'ya ait heykel başı, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonunda tarih tutkunları için sergilenmeye başlandı.
DHA'nın haberine göre bir cam fanusta, bulunduktan 27 yıl sonra ilk kez sergilenen eserin 18 santimetre boyunda ve mermerden yapıldığı belirtildi.
Müzede ilk kez sergilenen eserlerin tarih meraklılarının ilgisini çektiğini belirten İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural Tercan, şu ifadeleri kullandı:
"Tanrıça Athena'nın miğfer takmış bir heykelinin baş kısmı. Athena, erken dönemde evin ve hanenin daim olmasıyla ilgili bir görevi var. Sanatı ve ilhamı da temsil eder. Esasen savaş ve barışın tanrıçası. Kentlerin yükseldiği Helen dünyasında, adıyla kentinin bulunduğu bir tanrıça. Kente dair her şeyi haliyle barışı ve savaşı, adil olan bir mücadeleyi temsil ediyor.
Bu mermer baş 1995 yılında bulundu. Geliş yerini bilmiyoruz, bize farklı yollardan ulaşmış. Geldiğinden bu yana depodaydı, ilk kez sergilenmeye başlandı. Athena'nın savaşçı ruhundan ötürü başında genelde miğferle temsil eder. Güzel bir kadın ve saçı toplu. Orta ölçekte bir heykelin başı olması muhtemel. Genelde elinde bir kalkan ve mızrak olur.
Tanrıça genelde kenti korur. Tapınaklarda yer alır. Kendi adına düzenlenen festivallerle onurlandırır. Atletik olimpiyat gösterilerin olduğu festivallerde bu eserler ödül olarak da verilebilir. Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık bir eser. Ziyaretçiler müzedeki eserlere ilgi gösteriyor."
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