'Ateşin Sanatı' İstanbul’u sarıyor!

Türk sanatının etkisi, özellikle cam ve seramik alanında Macaristan’da somut kültür üzerinde derin bir iz bırakmıştır.

Bu coğrafyaya ait tasarımlar, basit seramik kapların yanı sıra, halk sanatında motifleri hâlâ mevcut olan zengin bezemeli kaplarda da görülebilir.

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Yüzyıllar boyunca bu zengin kültürel miras, Macar zanaatının belirleyici bir unsuru haline gelmiş, hem Macar hem de Türk kültürünün eşsiz unsurlarını yansıtan bir miras oluşturmuştur.

Macaristan’ın dünyaca ünlü Herendi ve Zsolnay porselen fabrikaları, Mór Wosinsky Müzesi, Bohus-Lugossy Vakfı ve Uluslararası Seramik Stüdyosu gibi prestijli koleksiyonlardan derlenen eserler 'Ateşin Sanatı' sergisiyle Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne taşınıyor.

REKLAM Ziyaretçiler, Roma döneminden Rönesans'a, oradan 19. yüzyıla kadar cam ve seramik sanatının ortak tarihi köklerinde bir yolculuğa çıkıyorlar. Sergide ayrıca, iki kültür arasında sanat alanında süregelen etkileşimi ve yenilikçiliği ortaya koyan çağdaş eserler de yer alıyor. Serginin Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi müzenin hem Osmanlı sanatını, hem de İslam kültürünün seçkin maddi mirasını dünyada eşi benzeri olmayan bir koleksiyonla koruması noktasında önem taşıyor. Bohus-Lugossy Vakfı ve Çağdaş Seramik Sanatı Vakfı tarafından, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Macaristan Sanat Akademisi, Synergy İnşaat, Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı, Liszt Enstitüsü - Macar Kültür Merkezi İstanbul, Veszprem Belediyesi ve Pannonia Üniversitesi katkılarıyla gerçekleştirilen sergi 15 Kasım-18 Aralık 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.