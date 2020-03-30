Ateş Kara ne doktoru? Ateş Kara kimdir? soruları, son dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele için kurulan Bilim Kurulu'nda görev alan Prof. Doktor Ateş Kara, sık sık kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulunuyor. Prof. Doktor Ateş Kara'nın hayatından detaylar haberimizde.

ATEŞ KARA KİMDİR? NE DOKTORU?

Ateş Kara, 1987'de Ankara Lisesi’ni ve 1994'te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.

ATEŞ KARA'NIN UZMANLIKLARI

Prof. Doktor Ateş Kara'nın; fungal enfeksiyonlar, immunkompremize ve nötropenik hastalarda gelişen enfeksiyonlar, probiyotikler ve aşılar üzerinde uzmanlıkları bulunuyor.