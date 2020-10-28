Ateş ile Yangın filmi oyuncuları kimler? Ateş ile Yangın filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ateş ile Yangın filminde İtfaiyeci Jeremy Coleman'ın başından geçenler anlatılıyor. İşte Ateş ile Yangın filmi hakkında detaylar...

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Josh Duhamel

Bruce Willis

Rosario Dawson

Vincent D'Onofrio

50 Cent

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İtfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olur. Artık suç lideri Hagan'a karşı tanıklık edecektir. Jeremy, çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur. Yeni kimliği ona pek çok sorun yaratacaktır. Bu arada genç adam, gözetmeni Talia Durham'a aşık olmaktan da kendini alamaz.