        Atatürk'ün Selanik'teki evi yeniden ziyarete açıldı | Son dakika haberleri

        Atatürk’ün Selanik’teki evi yeniden ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi kapsamlı bir restorasyonla yeniledi

        Giriş: 09.11.2025 - 19:01 Güncelleme: 09.11.2025 - 19:01
        Atatürk'ün evi ziyarete açıldı
        Tarihî ev aslına uygun şekilde restore edildi. Yıllar sonra tamamlanan çalışmalarla Atatürk ve ailesine ait eşyalar yeniden kendi evinde sergilenmeye başlandı.

        ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılışı yapılan ev, Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak için kapılarını yeniden açtı.

        Bakan Ersoy: “Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, Atatürk’ün aziz hatırasına duyduğumuz saygının bir nişanesidir.” dedi.

        Habertürk Anasayfa