Atatürk Olimpiyat Stadı, Beşiktaş'a uğurlu geliyor

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Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Türkiye Kupasının ardından Süper Kupayı da müzesine götürdü.

2023-24 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Ligde oldukça başarısız bir sezon geçiren ve beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, Süper Kupa maçında ise ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti ve 2023-24 sezonuna ait 3 kupanın 2'sini müzesine götürmeyi başardı.

UĞUR: ATATÜRK OLİMPİYAT Beşiktaş, iki kupayı da finallerin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazanmış oldu. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kısa sürede iki kupa kazanarak başkanlık dönemine oldukça hızlı bir giriş yapmış oldu.