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        Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı

        Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi bir özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:52
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        Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı
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        Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

        DHA'nın haberine göre Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

        Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı. Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı.

        Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı.

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