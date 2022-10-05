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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Ataşehir'de bulunan özel hastanede yaşanan olaylarla ilgili olarak sosyal medya Twitter'den yeni bir açıklama yaptı. Hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu beliten Bakan Koca, mesajında "İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durduruldu. Suçlular müstahak oldukları cezayı görecek" ifadelerini kullandı.

"BÖBREĞİNİ ALACAĞIZ" DİYEREK YAŞLI KADININ YÜZÜNE PARA SAÇMIŞLARDI

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede görevli personelin yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen yıl Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personeli korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise personel tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Hastane personelinin yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki diyalog da pes dedirtti.

"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde hastane personelinin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.

Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

KOCA: FAALİYETLERİ DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal görüntüler için gün içinde "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca sosyal medyadan yayınladığı yeni mesajında, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durduruldu. Suçlular müstahak oldukları cezayı görecek.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Büyük tepki çeken olayla ilgili hastane de yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Ataşehir'deki özel hastanede yatağa bağımlı hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı, yüzüne para fırlatıldı. 31 Ocak 2022 tarihinde yaşanan olayla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy’deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

MÜFETTİŞLER HASTANEDE İNCELEME YAPMIŞTI

Olayın yaşandığı hastaneye gelen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler de hastanede inceleme yaptı. Görevliler yaptıkları çalışmanın ardından hastaneden ayrıldı.

BAYINDIR HASTANESİ KİME AİT?

1992 yılından bu yana hizmet veren Bayındır Hastanesi’nin yüzde 51’lik hissesi 1999 yılında borç yapılandırması kapsamında İş Bankası’na geçmişti.