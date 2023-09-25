Ataşehir'de anne ile oğlunun "torun" kavgası

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi.

Olay, önceki gün Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi. İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.