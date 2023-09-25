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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de anne ile oğlunun "torun" kavgası

        Ataşehir'de anne ile oğlunun "torun" kavgası

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne oğlu tarafından darbedildi. Babaannenin diğer torunu da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:11
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        İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi.

        Olay, önceki gün Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi. İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi.

        Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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