27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalyanlar ülkeye koronavirüs bulaşmasının sorumlusu olarak Atalanta - Valencia maçını gösterdi. 19 Şubat'ta oynanan maçın ardından ilk vakanın Bergamo şehrinde ortaya çıktığını belirten Belediye Başkanı Giorgio Gori bu maçın İtalya için bir 'biyolojik bomba' olduğunu söyledi. Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı. Bergamo'dan 40 bin taraftar Milano'ya gidip dönmüştü.
İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi de karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra koronavirüs vakası olduğu tespit edilmişti. Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez, "Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.
"İNSANLARIN HABERİ YOKTU"
Salgında en çok kayıp yaşanan bölgeler arasında yer alan Bergamo'daki bir hastanenin yoğun bakım direktörü Luca Lorini de, İtalya'daki trajik yükselişin sıfır noktası olarak San Siro'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçını gösterdi.
''Atalanta'nın 4 gol attığı bir maçta stadyumda toplanan 40 bin taraftarın defalarca birbirine sarıldığından eminim. Enfeksiyonun yayılımı için inanılmaz bir ortamdı. Peki bunun olacağı tahmin edilebilir miydi? Açıkçası bunun zor olduğunu düşünüyorum. Oraya giden insanların da neler olacağından haberleri yoktu."
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