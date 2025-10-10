Ata Demirer, sevgili aşkına

Ata Demirer, yıllardır görmeye alışkın olduğumuz halinden uzaklaşarak, geçtiğimiz yıl 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

Mide küçültme ameliyatı veya başka bir müdahale olmaksızın zayıflayan Ata Demirer, bu büyük değişimini şöyle açıklamıştı; "Yürüyerek verdim, bir de öğlen ve akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok."

Diyetisyenlerin listelerine uymakta zorlandığını belirten Ata Demirer, kendi yöntemleriyle sağlıklı bir zayıflama süreci geçirdi. Özellikle karbonhidrattan uzak durmak, protein ağırlıklı beslenmek ve düzenli yürüyüş yapmak bu sürecin temelini oluşturdu. Ünlü komedyen, verdiği kilolar sayesinde kendini daha zinde hissettiğini ve bu reformu daha erken yaşlarda yapmış olmayı dilediğini de dile getirdi.

Kariyerindeki filmlerin izleyici ortalaması 2.164.802 olan Ata Demirer, ışıltılı kariyerinin yanı sıra özel hayatında da yüzü gülüyor. Demirer, aşk yaşadığı Dilara Alemdar ile keyifli zamanlar geçirdiğini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.

Ata Demirer, sevgilisinin doğum gününü; "Sevdiğim kadın" notuyla romantik bir paylaşımla kutlarken zaman zaman birlikte denizde dalış gerçekleştiriyorlar.

Dilara Alemdar - Ata Demirer Ata Demirer, bir hayli zayıflamasına rağmen daha da kilo vermek için bir hayli uğraş içinde. Sıkı bir diyet uygulayan Demirer, spor da yaparak hayal ettiği kiloya bir an önce ulaşmaya çabalıyor. Bu konuda da en büyük destekçisi sevgilisi Dilara Alemdar...