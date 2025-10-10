Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Ata Demirer, sevgili aşkına

        Ata Demirer, geçtiğimiz yıl 30 kilo vermesine rağmen daha da zayıflamak için bir hayli uğraş içinde. Sıkı bir diyet uygulayan Demirer, spor da yaparak hayal ettiği kiloya bir an önce ulaşmaya çabalıyor. Bu konuda da en büyük destekçisi sevgilisi Dilara Alemdar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 12:16 Güncelleme: 10.10.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgili aşkına
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ata Demirer, yıllardır görmeye alışkın olduğumuz halinden uzaklaşarak, geçtiğimiz yıl 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

        Mide küçültme ameliyatı veya başka bir müdahale olmaksızın zayıflayan Ata Demirer, bu büyük değişimini şöyle açıklamıştı; "Yürüyerek verdim, bir de öğlen ve akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok."

        Diyetisyenlerin listelerine uymakta zorlandığını belirten Ata Demirer, kendi yöntemleriyle sağlıklı bir zayıflama süreci geçirdi. Özellikle karbonhidrattan uzak durmak, protein ağırlıklı beslenmek ve düzenli yürüyüş yapmak bu sürecin temelini oluşturdu. Ünlü komedyen, verdiği kilolar sayesinde kendini daha zinde hissettiğini ve bu reformu daha erken yaşlarda yapmış olmayı dilediğini de dile getirdi.

        Kariyerindeki filmlerin izleyici ortalaması 2.164.802 olan Ata Demirer, ışıltılı kariyerinin yanı sıra özel hayatında da yüzü gülüyor. Demirer, aşk yaşadığı Dilara Alemdar ile keyifli zamanlar geçirdiğini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.

        REKLAM
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Haberi Görüntüle

        Ata Demirer, sevgilisinin doğum gününü; "Sevdiğim kadın" notuyla romantik bir paylaşımla kutlarken zaman zaman birlikte denizde dalış gerçekleştiriyorlar.

        Dilara Alemdar - Ata Demirer
        Dilara Alemdar - Ata Demirer

        Ata Demirer, bir hayli zayıflamasına rağmen daha da kilo vermek için bir hayli uğraş içinde. Sıkı bir diyet uygulayan Demirer, spor da yaparak hayal ettiği kiloya bir an önce ulaşmaya çabalıyor. Bu konuda da en büyük destekçisi sevgilisi Dilara Alemdar...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ata Demirer
        #diyet
        #zayıflamak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Kış çaylarında toksin riski!
        Kış çaylarında toksin riski!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Habertürk Anasayfa