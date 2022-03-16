"Pide fırınına girer gibi MR çektirdim!"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturabilmek için çalışmalar yapan "Hayata Bağış Derneği"nin düzenlediği etkinlikte, doktor ve organ nakli koordinatörlerinin kurduğu Ayda1Detoks grubu sahne aldı.
Geceye katılan Ata Demirer'e, üzerinde adı yazan bir doktor önlüğü de hediye edildi. Prof. Dr. Adnan Sayar, komedyene, "Sizi fahri doktor ilan ediyorum." dedi.
ORGAN BAĞIŞI İÇİN DESTEK İSTEDİ
Ata Demirer, konuk sanatçı olarak katıldığı gecede sahneye çıkıp, "Büklüm Büklüm" ve "Begonvil" şarkılarını seslendirdi. Demirer, "Aileler için çok zor bir süreç ama organ bağışı umut yeşerten bir durum" diyerek, organ bağışı için destek istedi.
"PİDE FIRININA GİRER GİBİ MR ÇEKTİRDİM!"
Sahnede sağlık sektörüyle ilgili espriler yapan Ata Demirer, "Ben tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim ama maliyetli oldu. Siz doktorsunuz, tanıdığınız vardır. Söyleyin 120 kilo üstü insanlara da özel sigorta yapsınlar. MR çektirdim. O MR işi acayip. İnsan kendini pide fırınına girer gibi hissediyor. Bitmek bilmedi. Renkli sıvıları dayadılar, özel sigorta kapsamında olmadığım için de pavyon hesabı gibi bir hesap geldi!" şeklinde konuştu.
"GÜLŞEN GİBİ OLMAMA TÜRKİYE HAZIR DEĞİL"
Salonu kahkahaya boğan ünlü isim, "Şimdiki nesil çok şanslı. Tarkan var. Bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani. Ceylan’dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı. Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. Gülşen gibi sahneye çıkayım desem, ona da henüz Türkiye hazır değil!" ifadelerini kullandı.
"BANA ÖYLE BİR PROJE GELMEDİ"
Ayrıca Demirer, Taverna müziğinin ustası Ferdi Özbeğen'in hayatını konu alan filmde sanatçıyı canlandıracağı iddialarına da yanıt verdi. Demirer, "Yok, yanlış. Bana hiç gelmedi öyle bir proje. Ben kendi ‘Bursa Bülbülü’ filmimi hazırlıyorum." açıklamasını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!