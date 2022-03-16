"Pide fırınına girer gibi MR çektirdim!"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturabilmek için çalışmalar yapan "Hayata Bağış Derneği"nin düzenlediği etkinlikte, doktor ve organ nakli koordinatörlerinin kurduğu Ayda1Detoks grubu sahne aldı.

Geceye katılan Ata Demirer'e, üzerinde adı yazan bir doktor önlüğü de hediye edildi. Prof. Dr. Adnan Sayar, komedyene, "Sizi fahri doktor ilan ediyorum." dedi.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Ata Demirer, konuk sanatçı olarak katıldığı gecede sahneye çıkıp, "Büklüm Büklüm" ve "Begonvil" şarkılarını seslendirdi. Demirer, "Aileler için çok zor bir süreç ama organ bağışı umut yeşerten bir durum" diyerek, organ bağışı için destek istedi.

"PİDE FIRININA GİRER GİBİ MR ÇEKTİRDİM!"

Sahnede sağlık sektörüyle ilgili espriler yapan Ata Demirer, "Ben tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim ama maliyetli oldu. Siz doktorsunuz, tanıdığınız vardır. Söyleyin 120 kilo üstü insanlara da özel sigorta yapsınlar. MR çektirdim. O MR işi acayip. İnsan kendini pide fırınına girer gibi hissediyor. Bitmek bilmedi. Renkli sıvıları dayadılar, özel sigorta kapsamında olmadığım için de pavyon hesabı gibi bir hesap geldi!" şeklinde konuştu.

"GÜLŞEN GİBİ OLMAMA TÜRKİYE HAZIR DEĞİL"

Salonu kahkahaya boğan ünlü isim, "Şimdiki nesil çok şanslı. Tarkan var. Bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani. Ceylan’dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı. Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. Gülşen gibi sahneye çıkayım desem, ona da henüz Türkiye hazır değil!" ifadelerini kullandı.

"BANA ÖYLE BİR PROJE GELMEDİ"

Ayrıca Demirer, Taverna müziğinin ustası Ferdi Özbeğen'in hayatını konu alan filmde sanatçıyı canlandıracağı iddialarına da yanıt verdi. Demirer, "Yok, yanlış. Bana hiç gelmedi öyle bir proje. Ben kendi ‘Bursa Bülbülü’ filmimi hazırlıyorum." açıklamasını yaptı.