Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte ATA AÖF yaz okulu takvimi...

ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile gerçekleşecektir. Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yaz okulu ders kayıtları 26.07.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler.

ATA AÖF YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR VE NASIL YATIRILIR?

Öğrencilerimiz yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabileceklerdir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2020-2021 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL’dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz.

ATA AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Ders seçimi 02.08.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ATA AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?

Materyal ücretinden muaf olan engelli öğrencilerimiz (%40 ve üzeri rapora sahip olanlar) ile gazi, şehit/gazi yakını (birinci dereceden) öğrencilerimizden yaz okulu ücreti alınmayacaktır. Öğrencilerimiz kayıt tarihlerinde ders seçimi yaparak yaz okuluna kayıt yaptırabilirler.

Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri, yaz okulunda alınabilir.

Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 (beş) adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçebilirler.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacaktır. Yaz okulunda yapılacak sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir. Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.