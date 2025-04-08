ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları nereden öğrenilir?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavları 5-6 Nisan'da tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler ATA AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları nereden öğrenilir?
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ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.
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ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Üniversite tarafından sınav sonuç tarihi duyurulduğunda sayfamızda paylaşacağız. Sonuçların en geç 20 Nisan'a kadar belli olması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.
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ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Öğrencilerin ilgili ders için başarı durumları harf notu olarak belirlenir. Bir dersten "AA, BA, BB, CB veya CC" harf notu alan öğrenci o dersten başarılı, "FF" harf notu alan öğrenci ise başarısız sayılır.
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