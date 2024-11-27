ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF vize/ara sınavları ne zaman yapılacak?
ATA AÖF sınav giriş belgesi 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile ara (vize) sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sınav giriş yerlerini obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri…
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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ara (vize) sınavları, 2 günde üç oturum şeklinde yapılacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, sınava girilecek okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerini Atatürk Üniversitesi öğrenci giriş ekranı üzerinden alabilecekler. Peki, 2024-2025 ATA AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihleri…
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavları 30 Kasım-01 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.
Merakla beklenen ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı.
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ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav giriş belgesi, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden ya da obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alınabilecek.
Öğrenciler, sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı akademik takvimine göre ATA AÖF vize (ara) sınavları 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.
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Sınav oturum tarihleri şöyle;
Ara (vize) Sınavı
I. Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30
II. Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00
III. Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30'da uygulanacak.
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Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I. Oturum 11 Ocak 2025
II. Oturum 11 Ocak 2025
III. Oturum 12 Ocak 2025
Bütünleme Sınavı
I. Oturum 15 Şubat 2025
II. Oturum 15 Şubat 2025
III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
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