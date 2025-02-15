ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA ÖF) güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. Üç oturumda ve yüz yüze yapılacak olan sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 Güz Dönemi ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav başlangıç-bitiş saati.