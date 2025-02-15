ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarı için bekleyiş başladı. Belirtilen tarih aralığında sınavlara katılım gösterecek adaylar, ATA AÖF soruları ve cevap anahtarına, 'ataaof.edu.tr' adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Bütünleme sınavları dönem sonu not ortalamasına yüzde 70 etki etmektedir. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...