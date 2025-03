At Ne Yer, Ne İle Beslenir? Atlara Ne Verilir ve Ne Verilmez?

Atlar Hakkında Genel Bilgiler

Atlar insanlara yakın hayvanlar içinde en eski geçmişe sahip olan ırklardan biridir. Atların yaban hayvanı olduğu ve henüz evcilleştirilmediği resimleri, Fransa’da bulunan Lascaux mağarasının duvarında yer alır. Atın ilk evcilleştirildiği tarih M.Ö. dört binli yıllar olup, bu evcilleştirme Kuzey Kazakistan’da başlamıştır. Atlar insanlar tarafından çok değer görmüş ve mitolojide de yerini almıştır. Toplumlar için atlar, savaş aracı, taşıma aracı, avlanma aracı, tarım aracı, binek ve hatta oyun arkadaşı olarak da kullanıldı. Atlar insan hayatında o kadar önemli bir yere sahip oldular ki mitolojinin yanı sıra masallara, efsanelere, resimlere, şiirlere ve destanlara konu oldular. Bir sembol haline gelerek cesareti temsil ettiler. Her uygarlıkta atın yeri önemli olmuş ve ona çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Günümüzde hala atlar ve insanlar arasında güçlü bir bağ süregelerek devam etmiştir. Atın yaban hayatından başlayarak evcilleştirildiği döneme ve bugüne kadar gelişine kısaca yer verdikten sonra atlar hakkında genel bilgilere göz atalım. Atlar tektoynaklılar takımına ait memeli bir hayvan grubu olarak karşımıza çıkarlar. Tektoynaklılar takımı içinde atla birlikte eşek ve zebra gibi hayvanların yer alır. Bu takımın ortak özelliği ise gruba dahil hayvanlarda görülen “astragalus” isimli özel yapı… Bu yapı topuk kemiğinin üstünde bulunan eyer biçimine sahip çıkıntıdır. Atların çok fazla türü olsa da genel anlamda üç gruba ayrılırlar. Soylu atlar, çöl atları ve ponylar olmak üzere kategorize edilmişlerdir. Soylu atlar, zarif ve güçlü yapıları ile dikkat çekerler. Uzun bacakları bulunur ve binicilik için tercih edilen atlardandır. Hızlı ve dayanıklıdırlar. Çöl atları ise isminden de anlayabileceğimiz gibi sıcak ve kumlu ortamlara dayanıklı atlardır. Son olarak Ponylar, diğerlerine göre güçlü ancak kısa boyludur. Genellikle çocuklara arkadaşlık eden grup olarak tanınırlar. Her ırkın kendine has renkleri, özellikleri ve beslenme şekilleri bulunur. Ancak yine de atların belirli bazı genel özellikleri vardır. Atlar ne ile beslenir, atlar ne yer, atlar ne yemez gibi soruları yanıtlamadan önce atların genel özelliklerine bakalım.

Atların Özellikleri - Atların erkeğine aygır, dişisine kısrak ve yavrusuna tay denir.

- Beygir, yalnızca araba çekme ve yük taşıma amacıyla kullanılan at olarak bilinir.

- İğdiş edilmiş ata da beygir ismi verilir.

- Atların tay olarak bilindiği dönemi üç yaşına kadar sürer.

- Atların yetişkinlik dönemi, beş yaşında başlar.

- Atların ortalama yaşam süresi 25 ila 30 yıl arasında olur.

- Atların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için kapalı bir alana kapatılmamaları gerekir. Açık alan koşuları gelişimleri için oldukça önemli kabul edilir.

- Atların farklı özelliklere sahip çok sayıda ırkı bulunur.

- Atlar hem dayanıklı hem de zarif olma özellikleri ile ön plana çıkarlar.

- Zaman içinde cesaretin sembolü haline geldikleri bilinir.

- Düzenli veteriner kontrolü, egzersiz ve beslenme önemli noktalardandır. Atlar Ne ile Beslenir? Atların çok sayıda farklı türü olduğundan ve her türün kendine has özellikleri olduğundan söz etmiştik. Atların beslenme alışkanlıkları da türlerine göre değişir. Ancak yine de atlar ne ile beslenir sorusuna genel anlamda verilecek cevaplar yok değil… Öncelikle atların otçul olduklarını belirtelim. Geçmişten bugüne kadar toplumlara en yakın canlılardan biri olan atlar ne yer, atlara ne verilir ve atlar ne ile beslenir gibi soruların cevapları aranıyor. Otobur hayvan türüne giren atlar beslenme gereksinimleri önemli konulardan biridir. Atların beslenmeleri dengeli olduğu sürece sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebilirler. Uzun koşular gerçekleştiren atların enerji veren besinlere ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır. Otobur atların genel anlamda besin türü kaba yem olarak bilinir. Atlara verilen besinler içinde vitamin, protein ve mineral bulunması gerekir. Atlar Ne Yer? Otçul hayvan grubuna giren atlar ne yer, atlara ne verilir, sorularına verilecek cevap, yapay çayır merasıdır. Atların beslenmesinde önemli rol oynayan diğer bitki de ryegrass olacaktır. Bu bitki atlarda şişkinlik ve gaz sorunlarına yol açmadan hazmedilebilir. Ayrıca besleyici ve lezzetli bir ottur. Atların severek yediği bir diğer besin ise ot tipi teff grass isimli yem bitkisidir. Atların beslenmesinde rol oynayan diğer yem bitkileri ise korunga, yulaf, arpa şeklinde sıralanabilir. İnsanlara pek çok konuda yardımda bulunmuş ve faydası olan atları beslemek isteyen insan dostları, atlar en çok ne yemeyi sever diye merak ediyorlarsa yonca otu ve çayır otunun favori yiyecekleri olduğunu söyleyelim. Atlar Ne Yemez? Atlar ne yemez sorusundan ziyade atlara ne verilmez sorusu sorulmalıdır. Atların asla tüketmemesi gereken bazı yiyecekler vardır. Bu yiyeceklerin atlara verilmesi sağlıklarını olumsuz yönde etkiler. Peki atlara ne verilmez, işte cevabı… Et, ekmek, çikolata, domates, patates, soğan, sarımsak, avokado, çekirdekli meyveler, turpgiller, ravent otu, süt ürünleri, sığır yemi, bahçe çimleri, kepek ve tozlu ya da küflü saman atlara verilmemesi gereken yiyeceklerdir.

